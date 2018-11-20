Столтенберг: в Європі нема нових американських ракет, а от нові російські ракети є

Крім того генсек НАТО зазначив, що не хоче нової гонки озброєнь.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг виступив з коментарями для преси перед зустріччю міністрів оборони Євросоюзу.

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Він відзначив високий рівень співпраці НАТО та ЄС і вже вкотре закликав Росію виконувати Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року, передає Голос Америки.

"Росія роками створювала, тестувала та розміщувала нові ракети, 9М729", - зауважив генсек.

"Ці ракети є мобільними, їх важко виявити, вони мають ядерні потужності", - додав він.

Столтенберг також наголосив, що "США повністю виконують положення Договору, в Європі нема нових американських ракет, натомість нові російські ракети в Європі присутні".

"Тому ми повинні закликати Росію, щоб вона гарантувала повне та прозоре виконання Договору про ліквідацію ракет. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, Договір про ліквідацію ракет десятками років відігравав ключову роль у гарантуванні безпеки", - відзначив Столтенберг.