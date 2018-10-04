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США мають намір проводити кібератаки за запитом НАТО

11:23, 04 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

За даними агентства Associated Press, відповідну заяву міністр оборони США Джеймс Меттіс зробить у найближчі дні.

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Передбачається, що за запитом союзників альянсу Сполучені Штати готові проводити наступальні і оборонні кібератаки. При цьому весь процес буде проходити виключно під контролем Вашингтона.

В якості причини такого рішення агентство вказує «агресивне використання кібератак» Росією щодо європейських країн.

Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що в альянсі мають намір створити наступальні кіберсили.

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Теги: #НАТО#США#кібератаки