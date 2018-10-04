США мають намір проводити кібератаки за запитом НАТО
11:23, 04 жовтня 2018Світ
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За запитом союзників альянсу Сполучені Штати готові проводити наступальні і оборонні кібератаки.
Ілюстрація / REUTERS
США готові надати свої можливості у сфері кібератак для країн – членів НАТО.
За даними агентства Associated Press, відповідну заяву міністр оборони США Джеймс Меттіс зробить у найближчі дні.
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Передбачається, що за запитом союзників альянсу Сполучені Штати готові проводити наступальні і оборонні кібератаки. При цьому весь процес буде проходити виключно під контролем Вашингтона.
В якості причини такого рішення агентство вказує «агресивне використання кібератак» Росією щодо європейських країн.
Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що в альянсі мають намір створити наступальні кіберсили.
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