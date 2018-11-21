В ОАЕ жінка нагодувала пакистанців м'ясом вбитого коханця

Громадянка Марокко була арештована за підозрою у вбивстві свого співмешканця, який збирався кинути її після семи років спільного проживання заради одруження на інший.

В Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) висунуто звинувачення проти жінки, підозрюваної в тому, що вона вбила свого коханця і приготувала з його останків блюдо з рисом і м'ясом.

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Марокканку, яка проживає в ОАЕ, запідозрили в тому, що вона вбила свого співмешканця і приготувала з його останків різновид плову, якими нагодувала робітників з Пакистану, які проживають неподалік, передає thenational.ae.

Співробітники поліції, які проводили розслідування, повідомили, що громадянка Марокко була арештована за підозрою у вбивстві свого співмешканця, який збирався кинути її після семи років спільного проживання заради одруження на інший. Офіцери не повідомили подробиць самого вбивства, але оприлюднили той факт, що марокканка приготувала з останків кабсу, також звану іноді макбус – популярна в ОАЕ страва з рису і м'яса, схожа на індійське біріані або різновид плову.

Розкриттю злочину допоміг рідний брат убитого, який проживав в еміраті Аджман і зайнявся активним пошуком родича після того, як у пресі з'явилася інформація про його загадкове зникнення.

До пошуків відразу ж була підключена поліція Аль-Айна, яка в ході обшуку в будинку ймовірної вбивці знайшла в кухонному блендері людський зуб. Після того, як проведена генетична експертиза показала, що зуб належав коханцю жінки, вона була арештована.

В матеріалах справи присутні показання ймовірної вбивці про те, що у приховуванні злочину їй допомагала подруга, однак остання все заперечує, наполягаючи на тому, що нічого не знала про те, що трапилося.

Зараз завершуються необхідні слідчі дії, після чого справу буде передано в суд.