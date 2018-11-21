Туреччина може вимагати розслідування смерті саудівського журналіста силами ООН

Анкара не задоволена рівнем співпраці у цій справі з Саудівською Аравією.

Туреччина не до кінця задоволена рівнем співпраці Саудівської Аравії у справі про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі і може звернутися до ООН з проханням про розслідування під егідою організації, якщо контакти з Ер-Ріядом зайдуть у глухий кут.

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Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Голос Америки. Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні після зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео, Чавушоглу заявив, що Туреччина поділилася з США найновішою інформацією про вбивство Хашоггі. Він підтвердив позицію Анкари, що необхідно з'ясувати правду про те, хто віддав розпорядження про вбивство журналіста.

«Якщо тут виникне глухий кут, і це розслідування не зрушиться, чи не буде повного розслідування, то тоді ми можемо подати необхідні заявки про міжнародне розслідування», – сказав Чавушоглу, додавши, що він вже обговорював це питання з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерришем.