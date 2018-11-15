США ввели санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії через вбивство журналіста Хашоггі

Вашингтон продовжує з'ясовувати, що насправді сталося з Хашоггі, і має намір притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства журналіста.

США оголосили про введення санкцій відносно 17 громадян Саудівської Аравії, підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі.

Як передає Голос Америки, санкції поширюються на колишнього високопоставленого помічника наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана, Сауда аль-Кахтані, а також на генерального консула країни Мохаммеда Алотайбі.

«Особи, що спланували та здійснили жорстоке вбивство журналіста, який проживав і працював у США, повинні зіткнутися з серйозними наслідками своїх дій», – заявив у четвер міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Читайте такожУ резиденції саудівського консула в Стамбулі виявлено сліди кислоти – ЗМІ

Санкції будуть реалізовані у відповідності до «Закону Магнітського», який спрямований проти осіб, які вчинили серйозні порушення прав людини або замішані в корупції.

Мнучін також заявив, що Вашингтон продовжує з'ясовувати, що насправді сталося з Хашоггі, і мають намір притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства журналіста.

За кілька годин до оголошення про санкції генпрокурор Саудівської Аравії зажадав смертної кари для п'ятьох підозрюваних у вбивстві Хашоггі.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними прокуратури Стамбула, журналіста Джамаля Хашоггі задушили невдовзі після того, як він зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії. Також прокуратура підтвердила повідомлення в ЗМІ, що тіло журналіста розрізали на шматки і знищили. При цьому, за даними прокуратури, вбивство відбувалося за заздалегідь підготовленим планом.