Ердоган: записи, пов'язані з вбивством саудівського журналіста, передані США

Туреччина вперше офіційно визнала наявність аудіозаписів у справі про вбивство саудівського журналіста.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара поділилася аудіозаписами, пов'язаними з убивством журналіста Джамаля Хашоггі, з зарубіжними партнерами: США, Німеччиною, Францією і Великобританією.

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За словами Ердогана, всі вони "прослухали розмови, які велися, вони про них знають". Таким чином, Туреччина вперше офіційно визнала існування записів з саудівського консульства в Стамбулі, де 2 жовтня був убитий Хашоггі, передає Голос Америки. Про ці записи раніше повідомлялося в пресі. Стверджувалося, зокрема, що вони були передані голові ЦРУ Джині Гаспел. Про конкретний зміст записів Ердоган не сказав.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала вбивство журналіста, проте потім визнала його. Офіційна версія саудівської влади полягає в тому, що опозиційний журналіст був убитий не за наказом "зверху", а з ініціативи виконавців злочину, які були арештовані.

Ця версія, однак, викликає питання у Туреччини і на Заході. За однією з версій за вбивством журналіста стояли особи, близькі до наслідного принца Мохаммеда.

На переговорах в Парижі в суботу, як повідомляється, президенти США і Франції Дональд Трамп і Еммануель Макрон торкнулися "справи Хашоггі" і погодилися, що Саудівська Аравія повинна надати додаткові пояснення того, що сталося. Ердоган також відправляється в Париж, де, за його словами, має намір зустрітися з президентом США.