Washington Post: Росія фінансує бойовиків в Україні через окуповану частину Грузії

Ізольований і розбитий війною анклав у Кавказьких горах став таємним фінансовим вузлом для російської тіньової імперії в Чорному морі.

Кремль роками фінансує цілу низку проросійських так званих «республік» в Україні, Грузії і Молдові. Його мета дуже амбітна – відновити російський вплив і не дозволити регіону зблизитися із Заходом.

Мережа квазідержав стала настільки важливою для Росії, що таємна фінансова система тепер поєднує їх всіх між собою, дозволяючи долати відстані і обходити міжнародні санкції.

Про це пише Washington Post, журналісти якого провели власне розслідування і викрили існування таємної банківської системи. Управління нею відбуваються з Південної Осетії - грузинського регіону, який не контролює офіційний Тбілісі. Ця система обходить всі бар’єри, такі як санкції США і ЄС, а також інші міжнародні покарання за пряму співпрацю з проросійськими сепаратистами.

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Ватажки і бізнесмени з окупованих територій на Сході України переводять гроші в Південну Осетію. А звідти вони спрямовуються в Росію. Про це розповів неназваний "чиновник", який знає про систему. Гроші потім використовуються для оплати пального, будівельних матеріалів і інших товарів, які Росія доставляє на окуповані українські території. Схема працює і в зворотному напрямку, дозволяючи бойовикам продавати щось на території Росії. Через цю таємну «банківську систему» в Південній Осетії були проведені понад 150 мільйонів доларів, згідно з підрахунками так званої «податкової служби» сепаратистів у Грузії.

Журналісти Washington Post, які побували в Південній Осетії, змогли провести низку інтерв’ю з місцевими ватажками і бачили документи сепаратистського регіону. Все вказує на те, що анклав поступово перетворився на фінансову опору Москви.

«Може з чиєїсь точки зору це не правильно. Але на нашу думку, ми діємо відповідно до закону», - сказав виданню так званий заступник голови «торговельної палати» Південної Осетії Вахтанг Джігкаєв.

Історія про те, як грузинський сепаратистський регіон став фінансовим вузлом Кремля, проливає світло на російський опортуністичний і дешевий підхід до побудови міжнародного впливу в регіоні. З практичної точки зору, Південна Осетія дозволила Росії створити власні правила і дискретні фінансові канали, щоб допомогти сепаратистським економікам триматися на плаву, а також обійти санкції. Найбільшу вигоду отримують бойовики на Сході України. Грузинський анклав також служить Росії як опора для проектування сили. Для Володимира Путіна Чорноморський регіон став головною ареною, на якій він нібито «бореться проти вторгнення Заходу».

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Україна, Грузія і Молдова поглибили свою співпрацю з НАТО і прагнуть отримати формальне членство у майбутньому.

«Невирішені конфлікти – це очевидний інструмент для спроб стримати ці країни на російській орбіті», - сказала грузинський міністр Катеван Ціхелашвілі, яка в уряді Грузії відповідає за вирішення конфлікту і відновлення контролю над сепаратистськими регіонами.

ВВП Росії складає менше однієї десятої частини від показника США. Тому їй дуже складно змагатися із Заходом в економічному полі. Тому Москва робить ставку на свій велетенський ядерний арсенал і дорогі військові експансії в своїх глобальних амбіціях. Але економічна слабкість означає, що західні санкції можуть мати серйозний вплив на Росію. Тому вона намагається бути вигадливою і обходити їх.

Видання пише, що фінансові ниточки між Кремлем і так званими «республіками» на Сході України проходять через вулицю Сталіна в Цхінвалі у Південній Осетії. Тут діє інститут, заснований три роки тому під назвою «Міжнародний розрахунковий банк», який проводить фінансові трансакції для російських бойовиків у так званих «ДНР» і «ЛНР». Торгівля між Росією і окупованими територіями на Донбасі за перше півріччя поточного року склала понад 150 мільйонів доларів. Всі платежі пройшли через платіжний центр в Південній Осетії. Осетинська так звана «податкова» служба стверджує, що щонайменше 146 ТОВ цього року підтримували ділові зв’язки з проросійськими бойовиками в Україні.

«Осетія по-суті схожа на офшор», - сказав на умовах анонімності юрист, який працює в окупованому Донецьку.

«Цю схему точно вигадали дуже грамотні люди», - додав він.

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Радник ватажків проросійських бойовиків у Донецьку розповів Washington Post, що схема працює як «трикутник». Крок перший: якщо хтось на окупованих територіях хоче переслати гроші компанії в Росії чи іншій країні, він робить це через «Міжнародний розрахунковий банк» в не визнаній світом Південній Осетії, тому що сепаратистський регіон єдиний, хто визнає так звані «ДНР» і «ЛНР» і підтримує з ними формальні банківські відносини. Крок другий: Гроші пересилаються в Росію, яка все ж визнає формально незалежність Південної Осетії після вторгнення в Грузію в 2008 році. Це дозволяє російським банкам проводити трансакції в грузинський регіон і отримувати платежі з нього. Крок третій: переслані гроші йдуть на сплату за товари, які потім Росія перевозить вантажівками через захоплену частину українського кордону. Таким чином, завдяки Південній Осетії Москві не доводиться формально визнавати незалежність так званих «ДНР» і «ЛНР», щоб російські банки могли працювати з бойовиками на пряму. А крім того, це дозволяє обійти західні санкції, адже операції фактично відбуваються в межах російської фінансової системи.

Видання підкреслює, що Росія надає своїм силам на Сході України і більш пряму допомогу. Вона відсилає зброю і військових, а також цілі так звані «гуманітарні конвої» на українську територію. Але південно-осетинська схема вказує на існування і більш формалізованого фінансового зв’язку, який дозволяє людям на окупованих територіях торгувати із зовнішнім світом.