Bloomberg оцінив втрати російського ВВП від західних санкцій

Втрати російської економіки в результаті санкцій ЄС і США могли досягти 6 відсотків протягом чотирьох років. Санкції дали очікуваний ефект, вважають експерти Bloomberg.

Санкції Євросоюзу і США, введені проти Росії у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України, могли коштувати їй 6 відсотків економічного зростання за останні чотири роки.

До того висновку прийшли експерти Bloomberg, побудували економічну модель, яка показує, як могла розвиватися Росія без санкцій, пише DW.

За оцінками видання, різниця між фактичним і потенційним розвитком російської економіки в період з 2014 по кінець 2017 року досягає 10 відсотків.

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При цьому, як визнають експерти, складно точно розрахувати, яку частку в цих 10 відсотках становлять санкції. Свою роль в останні роки зіграло падіння цін на нафту з другої половини 2014 року, яке з урахуванням інфляції могло коштувати Росії 4 відсотка економічного зростання за цей період. Решта 6 відсотків припадають на штрафні заходи ЄС і США щодо Москви, а також на інші фактори: структурні зміни в економіці та розпродаж фінансових інструментів на ринках, що розвиваються.

Як відзначають експерти Bloomberg, санкції дали очікуваний ефект, чинячи тиск на Росію, і в довгостроковій перспективі вони продовжать несприятливий вплив на російську економіку.