Порошенко переконаний, що двері НАТО та Євросоюзу для України відкриті
Президент Петро Порошенко висловив переконання, що двері НАТО та Євросоюзу для України відкриті.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з активом Черкаської області.
«Ми крок за кроком наближаємося до членства в ЄС та НАТО. Не вірте тим скептикам, які кажуть, що цього ніколи не буде», - заявив президент.
За словами Порошенка, нещодавно українські делегації взяли участь у сесії Парламентської асамблеї НАТО та в засіданні Комісії стратегічного партнерства між Україною і США.
«І там, і там було чітко заявлено, що двері НАТО для України відкриті, все залежить від вас (України – УНІАН), проводьте реформи, змінюйте країну, і все буде добре. Це саме стосується і ЄС», - сказав президент.
«Дуже багато наших опонентів сподіваються, хочуть, щоб в нас опустилися руки і ми втратили віру в перемогу. Цього не буде», - наголосив Порошенко.