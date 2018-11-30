Агресія Росії в Керченській протоці: Угорщина все-таки на боці України

У той же час прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні уряд "антиугорський".

Не дивлячись на суперечливі відносини, Угорщина все-таки вирішила підтримати Україну в питанні агресії Росії по відношенню до українських моряків у Керченській протоці.

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Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Праги у п'ятницю, 30 листопада, передає Reuters.

"Позиція Угорщини є чіткою, ми є проукраїнським урядом, тому ми стоїмо за Україною", - запевнив Орбан.

"В Угорщині існує проукраїнський уряд, тоді як в Україні існує антиугорський уряд. Не зважаючи на це, ми не змінили нашу позицію, і ми будемо на стороні України в цьому конфлікті", - додав прем'єр-міністр Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Україна не почула від Угорщини заяви про засудження Росії після нападу на українські ВМС в Керченській протоці, тому що "не було чіткої картини" інциденту.

Як відомо, Угорщина відреагувала на введення воєнного стану в Україні без згадки про РФ.