Угорщина відреагувала на запровадження воєнного стану в Україні без згадки про РФ

Голова МЗС країни назвав «оголошення про воєнний стан у сусідній країні» дуже «поганою новиною»

Більше ніж за добу після початку відкритої російської агресії проти України в Азово-Керченській акваторії офіційний Будапешт зробив заяву, в якій, однак, немає засудження агресора.

Заяву міністра закордонних справ Петера Сійярто поширила прес-служба уряду, процитувавши повідомлення державної агенції MTI щодо цього, передає «Європейська правда».

Коментар щодо наслідків російської агресії не містить ані жодної згадки про Росію, ані засудження агресора. Натомість Петер Сійярто акцентує увагу на імовірному впливі цих подій на угорську меншину Закарпаття.

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«Це, звичайно ж, погана новина, що у наших сусідів запроваджується воєнний стан», – наголосив міністр, додавши, що Угорщина зацікавлена зберігати мир в усіх оточуючих державах, «особливо там, де живе багато етнічних угорців». «На Закарпатті є угорська громада, яка складає 150 тисяч людей, їхня безпека важлива для нас», – наголосив він.

Петер Сійярто також висловив сподівання, що «ця безперечно важка ситуація має бути вирішена якнайшвидше і має рухатися у бік послаблення напруги».

Сійярто також наголосив, що доки ситуація буде «нестабільною», він лишається на постійному зв’язку з лідером угорської партії в Україні КМКС (народний депутат України Василь (Ласло) Брензович, - ред.).

Варто зауважити, що від початку агресії у Азово-Керченській акваторії Будапешт утримувався від заяв, які би засуджували дії російського агресора. За даними журналістів, угорський уряд не робив заяв навіть попри прохання з українського боку.

Нагадаємо, що низка країн світу, зокрема Польща, Данія, Естонія, Румунія, Канада і США відреагували на російську агресію проти українських кораблів, які направлялися з Одеси в Маріуполь через окуповану Росією Керченську протоку.

Як інформує «Польське радіо» з посиланням на голову канцелярії президента Польщі Кшиштофа Щерського, Варшава працює у різних форматах з приводу загострення ситуації в Азовському морі. «Ми вважаємо цю ситуацію серйозною, бо вона може мати далекосяжні наслідки як для внутрішньої політики України, так і для цілого регіону», ­­– заявив він.