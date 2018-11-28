"Немає чіткої картини": в МЗС Угорщини розповіли, чому не засудили Росію після нападу на українські ВМС
Україна не почула від Угорщини заяви про засудження Росії після нападу на українські ВМС у Керченській протоці, бо немає "чіткої картини" інциденту.
Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповів заступник голови МЗС Угорщини Левенте Мадяр.
"Ви думаєте, що є хтось у світі, хто зараз, за 24 години після тих подій, має чітку картину, що саме там сталося? Я так не думаю. Тому ми зараз намагаємося зрозуміти, розібратися у повідомленнях, які ми отримуємо. Ми на зв’язку з українською владою щодо цього", - сказав дипломат.
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"Але ви можете бути певні, що Угорщина діятиме на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України, а збройні дії проти України будуть засуджені з нашого боку – так само, як це було досі", - додав він.
Як відомо, Угорщина відреагувала на запровадження воєнного стану в Україні без згадки про РФ.