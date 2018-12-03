Під Львовом зіткнулися два Audi - 5 постраждалих

Зіткнулись автомобілі Audi А7, яким керувала 19-річна мешканка Львова та Audi А4, за кермом якого перебував 60-річний львів’янин.

Неподалік Львова у неділю, 2 грудня, у дорожньо-транспортній пригоді за участі двох Audi постраждали п’ятеро осіб.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області

Інцидент стався близько 19.30 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Гамаліївка Пустомитівського району.

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«Зіткнулись автомобілі Audi А7, яким керувала 19-річна мешканка Львова та Audi А4, за кермом якого перебував 60-річний львів’янин. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та 34-річний пасажир Audi А7, а також водій та двоє пасажирів Audi А4 - 53-річна жінка та 50-річнй чоловік», - розповіли у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.