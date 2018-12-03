Під час протестів "жовтих жилетів" у Франції загинула третя людина (відео)

Правоохоронці затримали понад 400 учасників протестів.

Під час протестів «жовтих жилетів» у Франції загинула третя людина.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"У департаменті Буш-дю-Рон, що розташовується на півдні країни, водій фургона врізався у вантажівку, яка зупинилася перед барикадами протестувальників", - повідомили у сюжеті.

Загалом правоохоронці затримали понад 400 людей, близько 130 отримали травми, серед них є і поліцейські.

Цими вихідними по всій Франції протестували понад 136 тис. людей. Президент Франці вже закликав уряд провести переговори з демонстрантами.

Як повідомлялося, учасники акції протесту, яких називають «жовті жилети», виступають проти підвищення податків на пальне із 2019 року. Свої акції вони проводять вже не вперше. Проте наймасовішою вона була напередодні, 1 грудня. За словами прем’єр-міністра, в паризькій акції взяли участь близько п’яти тисяч осіб, по всій країні, за повідомленнями французьких медіа, протестували близько 75 тис. осіб.

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Протестувальники спорудили барикади посеред вулиць у центрі Парижа, запалювали піротехніку, руйнували власність та кидали каміння в поліцейських. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. За день було здійснено близько 190 підпалів, вогнем пошкоджені шість будівель.

Епіцентром подій стала паризька Тріумфальна арка, розташована на площі Шарля де Голля у центрі міста.

Під час саміту «Групи двадцяти» в Аргентині Макрон підкреслив, що завжди чутиме опозицію, але ніколи не прийме насильство.

У неділю, 2 грудня, акція продовжилась: в місті розбиті шибки у місцевих крамницях, спалені автівки. Понад 100 осіб постраждали, у тому числі й правоохоронці.

Макрон відвідав місця масових протестів у Парижі, зокрема, Тріумфальну арку, де демонстранти понаписували гасла за його відставку. Також він зустрівся з власниками магазинів, що були пошкоджені під час сутичок. Французький президент подякував правоохоронцям та заявив, що порушники правопорядку мають постати перед судом. При цьому учасники протесту «жовтих жилетів» освистали Макрона.