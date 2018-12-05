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Кубинцям дозволять доступ до мобільного інтернету

14:22, 05 грудня 2018
Світ
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Пакет 4 Гб можна порівняти за вартістю з середньою зарплатою кубинця \ hungryshark.ru

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Досі мережею 3G користувалися лише іноземці, а громадяни Куби мали доступ через мобільні телефони тільки до державної електронної пошти з громадських точок Wi-Fi, передають" Ведомости" з посиланням на AP.

Куба залишається державою з одним з найнижчих рівнів поширення інтернету: домашній провідний інтернет став доступний в країні в 2017 року.

Нова послуга буде коштувати приблизно 10 центів за мегабайт мобільного інтернету, але існують готові пакети пропозицій - 500 мегабайт за $7 або 4 гігабайти за $30. Пакет 4 Гб можна порівняти за вартістю з середньою зарплатою кубинця: вона становить $20–$30 в місяць.

На відміну від Північної Кореї, де інтернет, доступний для громадян, фактично є підцензурною локальною мережею, Куба не стане блокувати контент за винятком антикомуністичних сайтів Флориди та інших ресурсів, які закликають до зміни режиму на острові.

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Теги: #Куба#інтернет