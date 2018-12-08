Також у столиці Франції під час заворушень затримано 737 осіб.

У Парижі під час акції "жовтих жилетів" поранено 55 осіб, зокрема троє співробітників правоохоронних органів.

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Як повідомляє телеканал BFM з посиланням на дані поліції, також у столиці Франції під час заворушень затримано 737 осіб.

Як повідомляв УНІАН, для забезпечення порядку по всій Франції мобілізовано 89 тис.співробітників сил безпеки, зокрема близько 8 тисяч - у Парижі.

Протягом дня учасники акції «жовтих жилетів» у Парижі розбили вітрини багатьох магазинів і влаштували кілька пожеж. Поліцейські застосували проти маніфестантів сльозогінний газ і водомети.

Акції через підвищення цін на пальне почалися у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч осіб. Демонстранти, крім проведення мітингів, блокували дороги, АЗС, сховища пального і торгові центри. Відтоді акції не припинялися, досягаючи піку у вихідні дні. За два тижні затримано не менш як 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд вирішив повністю відмовитися від намірів підвищити акцизи на пальне. Однак протестувальники заявили, що продовжать акції.