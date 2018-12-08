Перед початком нових протестів "жовтих жилетів" в Парижі затримали понад 300 осіб (фото)

Порядок у Парижі забезпечують 8 тисяч правоохоронців, що на 3 тисячі більше, ніж у минулі вихідні.

Ще до початку нової акції протесту, анаонсованної напередодні "жовтими жилетами", поліцейські затримали більше 300 осіб.

Як повідомляє France Info, близько 9 години ранку, за даними поліції, було затримано вже 343 людини, головним чином за "участь у групі з підготовки насильства проти людей чи їх знищення", з них 32 людини заарештовано.

Порядок у Парижі забезпечують 8 тисяч правоохоронців, що на 3 тисячі більше, ніж у минулі вихідні. Вздовж вулиць французької столиці стоять поліцейські фургони і бронемашини. Всього у Франції за акціями протесту стежать 89 тисяч поліцейських.

Магазини та підприємства, розташовані в районі Єлисейських полів, сьогодні закриті. Щоб протестувальники не побили вітрини магазинів, їх забили дошками.

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Також закриті головні туристичні пам'ятки Парижу: Ейфелева вежа, Лувр, Тріумфальна арка, музей Орсе і Великий палац.

Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні, 1-2 грудня, протести "жовтих жилетів" вибухнули з новою силою. Протестувальники палили машини, громили вітрини і навіть серйозно пошкодили Тріумфальну арку. Кілька сотень людей були затримані, більше сотні отримали поранення тільки у французькій столиці. Три людини під час зіткнень загинули.

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп оголосив про припинення подальшого підвищення податку на паливо, проти якого протестують "жовті жилети". Однак протестувальники визнали недостатніми поступки уряду і анонсували нову акцію.