Під час протестів "жовтих жилетів" в Парижі розгорнули прапор "ДНР" (фото)
У Парижі під час акції протестів "жовтих жилетів" двоє французів розгорнули прапор псевдореспублики "ДНР".
Фото опубліковано в Telegram - каналі WarGonzo. На ньому - посібники бойовиків французи Фабріс Сорлін і Ксав'єр Моро. Обидва внесені до бази "Миротворця".
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Згідно з інформацією на сайті "Миротворця", Ксав'єр Моро приїжджав на окупований Донбас для участі в якості спостерігача на псевдовиборах 11 листопада цього року.
Фабріс Сорлин - лідер ультраправої організації Dies Irae ("Судний день") і прихильник ідеї "русского міра". Також незаконно відвідував окуповані території Донбасу, після чого активно висвітлював свою проросійську позицію у французьких ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні по Франції прокотилася чергова хвиля протестів "жовтих жилетів". Вздовж вулиць Парижа стоять поліцейські фургони і бронемашини. Всього по Франції за акціями протесту стежать 89 тисяч поліцейських. Ще до початку акції правоохоронці затримали більше 300 осіб.