Під час протестів "жовтих жилетів" в Парижі розгорнули прапор "ДНР" (фото)

На фото - посібники бойовиків французи Фабріс Сорлін і Ксав'єр Моро.

У Парижі під час акції протестів "жовтих жилетів" двоє французів розгорнули прапор псевдореспублики "ДНР".

Фото опубліковано в Telegram - каналі WarGonzo. На ньому - посібники бойовиків французи Фабріс Сорлін і Ксав'єр Моро. Обидва внесені до бази "Миротворця".

Читайте такожПограбували і вбили - журналіст розповів чим закінчилася поїздка американського добровольця в "ДНР"

Згідно з інформацією на сайті "Миротворця", Ксав'єр Моро приїжджав на окупований Донбас для участі в якості спостерігача на псевдовиборах 11 листопада цього року.

Фабріс Сорлин - лідер ультраправої організації Dies Irae ("Судний день") і прихильник ідеї "русского міра". Також незаконно відвідував окуповані території Донбасу, після чого активно висвітлював свою проросійську позицію у французьких ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні по Франції прокотилася чергова хвиля протестів "жовтих жилетів". Вздовж вулиць Парижа стоять поліцейські фургони і бронемашини. Всього по Франції за акціями протесту стежать 89 тисяч поліцейських. Ще до початку акції правоохоронці затримали більше 300 осіб.