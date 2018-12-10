Постраждалий від "Новачка" британець впевнений, що отрута повільно його вбиває

Випадковий постраждалий від "Новачка" скаржиться на погіршення зору та побоюється, що може осліпнути назавжди.

Британець Чарлі Роулі, який став випадковою жертвою отруєння хімічною речовиною "Новачок", втрачає зір, має проблеми з серцем і переніс кілька інфарктів.

Про це 45-річний чоловік розповів у інтерв'ю виданню Mirror, передає ТСН.

"Новачок" може вбити мене. Це все постійно зі мною. Я боюся", - сказав потерпілий.

Він скаржиться на погіршення зору та побоюється, що може осліпнути назавжди. Роулі переконаний, що отрута вбиває його.

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Він також згадав доленосну хвилину, коли він відкрив пляшечку - зовні схожу на флакон від парфумів - і його партнерка, 44-річна Дон Стерджес, розпилила речовину собі на зап’ясток.

Жертва "Новачка" додав, що не почувається у безпеці. "Я можу бути поза шпиталем, але не почуваюся безпечно. Я боюся за своє майбутнє", - резюмував Роулі.

Як повідомлялося, 30 червня в містечку Еймсбері неподалік від Солсбері госпіталізували 44-річну Дон Стерджесс, що отримала дозу нервово-паралітичної речовини. Вона померла 8 липня. Її приятель 45-річний Чарлі Роулі також отримав отруєння, але в підсумку вижив. Обидва вони, як було встановлено, також були отруєні «Новачком». Флакон з отруйною речовиною, як розповів Роулі, він знайшов на вулиці.