"Новачок", яким отруїли британців у Еймсбері, знаходився у підробленому флаконі відомої марки парфумів - поліція

Отрута, як встановлено в ході розслідування, знаходилася у ємності, що імітує флакон парфумів "Premier Jour" Nina Ricci.

"Новачок", яким отруїли британців у Еймсбері, знаходився у підробленому флаконі відомої марки парфумів.

Про це повідомляє поліція Лондона. Отрута, як встановлено в ході розслідування, знаходилася у ємності, що імітує флакон парфумів «Premier Jour» Nina Ricci. Мова йде про спеціально виготовлену ємність.

Поліція зв'язалася з виробником духів, який підтвердив, що упаковка підроблена. Також у поліції повідомили, що не можуть встановити місцезнаходження флакона для парфумів під час між атакою на Скрипалів і наступним отруєнням у Еймсбері.

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Як повідомлялося, 30 червня в містечку Еймсбері неподалік від Солсбері госпіталізували 44-річну Дон Стерджесс, що отримала дозу нервово-паралітичної речовини. Вона померла 8 липня. Її приятель 45-річний Чарлі Роулі також отримав отруєння, але в підсумку вижив.

Обидва вони, як було встановлено, також були отруєні «Новачком». Флакон з отруйною речовиною, як розповів Роулі, він знайшов на вулиці.