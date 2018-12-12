Переговорів більше не буде - Меркель виступила з категоричною заявою

Тереза Мей напередодні вирушила в країни ЄС, щоб врятувати угоду про Brexit, яку вже погодили в Брюсселі, але яку не підтримують британські депутати.

Переговорів щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу більше не буде.

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З такою заявою виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель, відмовивши британському прем’єру Терезі Мей, яка намагається домогтися додаткових гарантій за угодою Brexit, повідомляє Reuters. "Ми сказали, що подальшого перегляду договору і нових перегорів по Brexit не буде", - заявила Меркель після її зустрічі з Терезою Мей.

Тереза Мей напередодні вирушила в країни ЄС, щоб врятувати угоду про Brexit, яку вже погодили в Брюсселі, але яку не підтримують британські депутати. Вона вже відвідала Нідерланди, де провела переговори з прем’єром Марком Рютте, а також зустрілася з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Тепер Мей вирушила до Брюсселя, де проведе переговори з керівниками ЄС.

У переговорах з лідерами ЄС Мей має намір наполягати на необхідності перегляду угоди по Brexit, щоб домогтися кращих умов. У свою чергу в Єврокомісії виключили можливість подальших переговорів - там вважають досягнуту угоду "кращою з можливих". З цього питання скликається екстрений саміт ЄС, який відбудеться 13 грудня.