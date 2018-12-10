Мей може відкласти ключове голосування щодо Brexit - ЗМІ

За інформацією низки британських ЗМІ, голосування в Палаті громад 11 грудня за угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу не відбудеться.

Британська влада готується перенести найважливіше голосування з питання виходу країни із Євросоюзу.

На голосуванні, призначеному на вівторок, члени парламенту повинні висловити своє ставлення до угоди, досягнутої Терезою Мей і Брюсселем протягом багатомісячних переговорів. Про це пише Бі-бі-сі.

Про те, що голосування, найімовірніше, буде перенесено, повідомляють джерела редактора відділу політики Бі-бі-сі Лори Кунсберг. "Вже третє джерело говорить нам, що голосування "точно скасовується", - написала вона в "Твіттері" в понеділок.

Якщо це дійсно так, то офіційно про це повинна оголосити Тереза Мей - її виступ призначено 15.30 за лондонським часом (18.30 по Києву).

Голосування за проектом договору, який пропонує Мей, стане початком нового етапу в підготовці до "брекситу". Проте саму домовленість жорстко критикують.

Найбільш спірна частина угоди - питання про єдиний сухопутний кордон Сполученого Королівства з ЄС, що пролягає між Північною Ірландією та Ірландською Республікою.

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Зараз ця межа існує номінально. Таке положення встановлено історичною Угодою Страсної п'ятниці 1998 року, яка поклала край збройному конфлікту в Північній Ірландії.

В угоді про умови "брексіту" говориться, що якщо сторони не досягнуть інших домовленостей, то на всій території Сполученого Королівства будуть діяти митні правила ЄС, а в Північній Ірландії - і інші європейські норми.

Критики, безвідносно до свого відношенню до "брекситу", вказують, що ця пропозиція по суті відділяє Північну Ірландію від решти території країни, позбавляє Лондон можливості домагатися власних торговельних угод з третіми країнами і змушує його виконувати майже всі рішення європейських керівних органів, не маючи ніякого впливу на їх прийняття.

Британський уряд схвалив проект угоди про умови виходу з ЄС 15 листопада, після чого кабінет покинули кілька його членів, в тому числі міністр з "брекситу" Домінік Рааб.

Тереза Мей раніше заявляла, що якщо угода не буде прийнята парламентом у нинішньому вигляді, "країна опиниться в підвішеному стані - і ризик покинути Євросоюз без угоди або не покинути його взагалі стане цілком реальним".