Британія оприлюднила стратегію виходу з Євросоюзу

Лондон очікує, що в результаті «брекситу» країна стане сильнішою і згуртованішою.

Уряд Великобританії опублікував стратегію «брекситу», в якій представлено бачення майбутніх відносин з ЄС. Вони, згідно з документом, будуть засновані на взаємній вигоді, буде поважатися як суверенітет Великобританії, так і незалежність ЄС.

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«Ми залишаємо ЄС, але залишаємося в Європі», - йдеться в документі.

Взаємний доступ товарів до ринків залишиться в силі, будуть збережені робочі місця, з'являться нові можливості на ринку послуг, передає kommersant.ru з посиланням на документ. Для цього Лондон пропонує встановити зону вільної торгівлі.

Стратегію майбутніх взаємин Великобританія і Євросоюз розроблять цієї осені. Лондон очікує, що в результаті «брекситу» країна стане сильнішою і згуртованішою.

Раніше свої пости покинули ключові міністри, які відповідали за процес виходу з ЄС: 8 липня пост міністра у справах «брекситу» покинув Девід Девіс, а на наступний день посаду залишив глава МЗС Борис Джонсон. Обидва вони наполягали на більш жорстких угодах у сфері торгівлі і митного контролю.

Новий раунд переговорів з Євросоюзом стартує на початку наступного тижня.