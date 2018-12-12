Суд у США засудив екс-юриста Трампа до трьох років в'язниці

Адвокат обвинуваченого Гай Петрілло сказав у суді, що його підзахисному "не пощастило працювати з Трампом".

Колишній особистий юрист Дональда Трампа Майкл Коен засуджений у загальній складності до трьох років в'язниці за порушення виборчого законодавства й брехню Конгресу.

Як встановив суд, Коен розплатився грошима, призначеними для кампанії Трампа, за мовчання двох жінок, які говорили про свої близькі відносини з Трампом, пише Бі-Бі-Сі.

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Адвокат обвинуваченого Гай Петрілло сказав у суді, що його підзахисному "не пощастило працювати з Трампом". Петрілло також додав, що Коену хотілося б співпрацювати зі слідством, але він "з підозрою відноситься до довгострокової угоди зі слідством" і хотів би "приховати себе і свою родину від світла телекамер".

52-річний Коен став першою людиною з команди Трампа, який отримав такий тривалий термін у зв'язку з розслідуванням втручання Росії в американські вибори 2016 року. Розслідування веде спецпрокурор Роберт Мюллер.

Майкл Коен приїхав у суд з родиною, донькою й сином. На питання журналістів, заходячи в будівлю суду, він відповідати не став. Суддя Вільям Поул, відомий своїм жорстким ставленням до обвинувачених із середовища "білих комірців", засудив Коена до трьох років, а також призначив йому штраф.

"Як юрист пан Коен міг би й краще знати [закони]", - зазначив суддя. Сам Коен перед оголошенням вироку зазначив, що бере на себе відповідальність за всі інкриміновані йому злочини. "Моїм обов'язком було покривати його брудні справи", - охарактеризував він свою роботу з Трампом.

Сторона обвинувачення, яку на процесі представляла прокурор південного округу Нью-Йорка, просила для колишнього юриста Трампа "істотний" тюремний термін, мотивуючи це тим, що рішення Коена визнати себе винним "не робить його героєм". Коен просив не призначати йому покарання, пов'язане з позбавленням волі. Він мотивував це тим, що визнав свою провину і співпрацював зі слідчими команди Мюллера.

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Як повідомляв УНІАН, колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен уклав угоду зі слідством. Раніше вже повідомлялося, що Коен, який протягом багатьох років співпрацював із Трампом, готується на угоду зі слідством і може дати свідчення проти колишнього начальника.

У 2016 році Коен допоміг організувати виплати порноакторці Стормі Деніелс і моделі Карен Макдугал, щоб вони мовчали про свої інтимні зв'язки з тоді ще кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Коен, який раніше говорив, що готовий "отримати кулю" за Трампа і працював на нього 12 років як довірена особа з найделікатніших питань, визнав свою провину в незаконних виплатах. Крім того, він розповів, що Трамп давав йому вказівки в цьому процесі. У відповідь президент заявив, що його колишній юрист бреше, щоб отримати менший термін. Він також порадив нікому не наймати Майкла Коена, якщо потрібен хороший юрист.

Деніелс, за словами Коена, отримала від нього в 2016 році 130 тисяч доларів за мовчання про зв'язки з Трампом, які були у них десятьма роками раніше. А Коен потім отримав від компанії Трампа, в якій працював юристом, 420 тисяч доларів компенсації.

Другій жінці - колишній моделі журналу Playboy Карен Магдугал - юрист, за його власним визнанням, в 2016 році збирався заплатити за мовчання про зв'язки з Трампом 120 тисяч доларів через власну компанію. Ця угода, втім, не так і не відбулася.

Оскільки інформація, яку жінки збиралися розкрити, могла вплинути на результати президентських виборів, прокуратура порахувала угоду з Деніелс непрямим фінансуванням кампанії. При цьому приватна пожертва на кампанію, за американськими законами, не може перевищувати 2700 доларів.