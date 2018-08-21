Колишній адвокат Трампа уклав угоду зі слідством - ЗМІ

Раніше вже повідомлялося, що Майкл Коен протягом багатьох років співпрацював із Трампом, готується до угоди зі слідством і може дати свідчення проти колишнього начальника.

Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен уклав угоду зі слідством, стверджують численні джерела американських видань.

Вдень у вівторок, 21 серпня, очікується, що Коен постане перед судом і заявить про укладення угоди, пише BBC.

Умови угоди не називаються. Раніше вже повідомлялося, що Коен, який протягом багатьох років співпрацював із Трампом, готується до угоди зі слідством і може дати свідчення проти колишнього начальника.

Як відзначає NBC News, угода може включати в себе зобов'язання Коена співпрацювати зі слідством по інших справах, наприклад, дачі показань прокурору Роберту Мюллеру по справі про втручання Росії в американські вибори.

Коен - фігурант розслідування про виплату порнозірці Стормі Деніелс грошей за мовчання, як вона стверджує, про сексуальний зв'язок із Дональдом Трампом більше 10 років тому. Коен раніше вже визнавав, що платив Деніелс на прохання Трампа.

Рішення Коена не означає, що він буде давати свідчення проти Трампа. Можливо, він погодився визнати провину по одному з ще не пред'явлених звинувачень, щоб уникнути тривалого судового процесу.

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У квітні 2018 року агенти ФБР провели обшуки в будинку і офісі Коена в рамках розслідування можливих правопорушень у фінансовій сфері, в тому числі ухилення від сплати податків і порушення правил фінансування політичних кампаній.

У чому конкретно запідозрили Коена, досі офіційно не відомо. В рамках обшуків наслідок, зокрема, отримала документи про його діяльність в передвиборному штабі Трампа, а також про платежі за мовчання, зроблені в інтересах Трампа.

За даними New York Times, одне із звинувачень на адресу Коена стосується фінансових махінацій на суму в 20 млн доларів. За даними газети, він міг приховати справжні відомості про своє майно заради отримання позик на цю суму для розвитку таксі-бізнесу, з яким пов'язана його родина.

Коен і Трамп працюють разом більше 10 років. Коена називали особистим адвокатом мільярдера, який за його дорученням залагоджував різні конфлікти, і виконував прохання свого начальника.

У 2017 році Коен говорив, що захистив би Трампа від кулі, але у недавній розмові з ABC сказав, що ставить свою сім'ю і країну вище свого боса.