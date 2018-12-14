Євросоюз відмовився від повторних переговорів з Британією щодо Brexit

ЄС також закликав активізувати підготовку до Brexit на всіх рівнях і готуватися до всіх можливих сценаріїв.

Євросоюз назвав неможливим відновлення переговорів з Великою Британією щодо Brexit.

Про це йдеться в підсумковій заяві саміту ЄС у Брюсселі в п'ятницю, 14 грудня, передає dw.com.

Таким чином, Європейський Союз підтвердив власну постанову від 25 листопада.

ЄС також закликав активізувати підготовку до Brexit на всіх рівнях і готуватися до всіх можливих сценаріїв. При цьому в Брюсселі висловили готовність налагоджувати максимально тісні відносини з Лондоном відразу після виходу з Великої Британії з ЄС 29 березня 2019 року.

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Також ЄС заявив про намір продовжувати обговорення питання про кордон з Ірландією, який викликає численні суперечки серед британських політиків. Мей повідомила членів ЄС про труднощі, які виникають при ратифікації угоди про Brexit в британському парламенті. У понеділок, 10 грудня, британський прем'єр перенесла голосування в Палаті громад з цього питання через імовірну відсутність підтримки. Пізніше Консервативна партія голосувала за вотум недовіри Мей, однак вона зберегла свою посаду.

За різними даними голосування відкладено до наступного тижня або до початку січня. Якщо угода не буде ратифікована, ЄС і Великій Британії загрожує неконтрольований Brexit без взаємних поступок, що може стати причиною політичного хаосу й плутанини, відставки Мей, нових виборів у парламент Великої Британії і навіть повторного референдуму за Brexit.