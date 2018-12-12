Тереза Мей зберегла посаду прем'єр-міністра Великої Британії

Депутати від Консервативної партії Британії провели голосування про довіру лідеру партії Терези Мей.

Депутати від Консервативної партії нижньої палати британського парламенту більшістю голосів висловили довіру Терезі Мей.

За те, щоб Тереза Мей залишалася лідером партії, проголосували 200 депутатів. Проти - 117, передає Бі-Бі-Сі.

Щоб зберегти свої посади лідера партії та прем'єр-міністра, Мей потрібно було заручитися підтримкою не менше 158 депутатів-консерваторів.

Раніше в середу 48 депутатів від Консервативної партії подали керівництву партії офіційні листи, в яких заявили про недовіру прем'єру, яка також представляє Консервативну партію.

Цих листів, підписаних 15% від загального числа торі в Палаті громад, було достатньо, щоб винести на голосування фракції консерваторів питання про довіру лідеру партії.

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Ще кілька днів тому перспективи голосування про довіру прем'єру виглядали туманно: незважаючи на незгоду багатьох консерваторів з проектом договору щодо Brexit, представленим Мей, зібрати необхідні 48 підписів не вдавалося.

Причиною невдоволення однопартійців Мей стали неприйнятні, на їх думку, умови виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу, узгоджені Терезою Мей із Брюсселем.

Прем'єр-міністрові уже довелося відкласти на невизначений термін голосування в парламенті по проекту цього договору, спочатку призначений на 11 грудня, так як компромісний проект не подобався нікому і не мав шансів на затвердження.