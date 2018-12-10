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Мей відклала голосування в парламенті Британії щодо Brexit - ЗМІ

17:57, 10 грудня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це повідомляє Російська служба ВВС. Британська влада перенесла найважливіше голосування щодо питання виходу країни з Євросоюзу. На голосуванні, призначеному на вівторок, члени парламенту були повинні висловити своє ставлення до угоди, досягнутої Терезою Мей і Брюсселем протягом багатомісячних переговорів.

Раніше повідомлялося, що Великобританія може скасувати Brexit в односторонньому порядку.

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Теги: #Британія#Тереза Мей#Brexit