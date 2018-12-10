Мей відклала голосування в парламенті Британії щодо Brexit - ЗМІ

На голосуванні члени парламенту повинні висловити своє ставлення до угоди, досягнутої Терезою Мей і Брюсселем протягом багатомісячних переговорів.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що відкладає голосування в парламенті щодо виходу з Євросоюзу.

Читайте такожПрем'єр Британії: відмова від угоди щодо Brexit призведе до втрати стабільності в країні

Про це повідомляє Російська служба ВВС. Британська влада перенесла найважливіше голосування щодо питання виходу країни з Євросоюзу. На голосуванні, призначеному на вівторок, члени парламенту були повинні висловити своє ставлення до угоди, досягнутої Терезою Мей і Брюсселем протягом багатомісячних переговорів.

Раніше повідомлялося, що Великобританія може скасувати Brexit в односторонньому порядку.