Мей відклала голосування в парламенті Британії щодо Brexit - ЗМІ
17:57, 10 грудня 2018Світ
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На голосуванні члени парламенту повинні висловити своє ставлення до угоди, досягнутої Терезою Мей і Брюсселем протягом багатомісячних переговорів.
Ілюстрація / REUTERS
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що відкладає голосування в парламенті щодо виходу з Євросоюзу.
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Про це повідомляє Російська служба ВВС. Британська влада перенесла найважливіше голосування щодо питання виходу країни з Євросоюзу. На голосуванні, призначеному на вівторок, члени парламенту були повинні висловити своє ставлення до угоди, досягнутої Терезою Мей і Брюсселем протягом багатомісячних переговорів.
Раніше повідомлялося, що Великобританія може скасувати Brexit в односторонньому порядку.
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