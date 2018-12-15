Меркель пересяде на Airbus A330 - ЗМІ

На купівлю літака передбачається виділити з німецького бюджету 200-300 млн євро.

Міноборони Німеччини збирається придбати далекомагістральний літак Airbus A330 або A350.

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Рішення про розширення авіапарку було ухвалено після того, як канцлер Ангела Меркель запізнилася на саміт G20 через несправність її літака, повідомляє kommersant з посиланням на Bild.

«Щоб подібне не повторилося, ми збільшимо кількість екіпажів і розглянемо придбання одного або двох нових далекомагістральних літаків», - цитує газета міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйєн.

На купівлю літака передбачається виділити з німецького бюджету 200-300 млн євро.

Як раніше повідомляв Spiegel, через годину після зльоту екіпаж літака Меркель втратив зв'язок із землею, і пілоти прийняли рішення негайно сідати. Через поломку лайнера канцлер була змушена пересісти на звичайний літак компанії Iberia. В результаті вона пропустила перший день саміту G20.