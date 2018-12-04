Меркель знову стала найвпливовішою жінкою за версією Forbes

Вона очолює рейтинг сьомий рік поспіль.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель знову посіла перше місце в рейтингу ста найвпливовіших жінок року за версією журналу Forbes.

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Вона очолює рейтинг сьомий рік поспіль. Журнал зазначає, що Меркель, незважаючи на те, що не буде переобиратися на посаду канцлера в 2021 році, все ще "залишається де-факто лідером Європи".

Друге місце зберегла прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, третє місце у глави МВФ Крістін Лагард. Дружина Білла Гейтса і благодійник Мерінда Гейтс, яка займала третє місце в 2017 році, опустилася на шосте місце.

Американська співачка Бейонсе посіла 50-те місце, а глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні опинилася на 67 місці.