Літак Меркель здійснив вимушену посадку в Кельні (відео)

Літак Airbus A340, на борту якого перебувала канцлер Німеччини Ангела Меркель, здійснив вимушену посадку в німецькому Кельні.

Літак Airbus A340, на борту якого канцлер Німеччини Ангела Меркель летіла на саміт "Великої двадцятки" (G20) в Аргентину, здійснив вимушену посадку через технічні проблеми.

Читайте такожСтало відомо, за яких обставин Трамп вирішив скасувати зустріч з Путіним

Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, йдеться про несправність електронних систем літака. Відзначається, що незабаром після вильоту Airbus A340 приземлився в німецькому місті Кельн.

Канцлер добиратиметься до Буенос-Айреса (Аргентина) на іншому літаку. Саміт G20 відбуватиметься в Аргентині з 30 листопада по 1 грудня.