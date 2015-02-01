У мережі з'явилося відео страти імовірно другого японського заручника ІДІЛ

Уряд країни перевіряє справжність відео. Японська влада визнала, що спроби переговорів про звільнення Гото не принесли успіху, пише Радіо Свобода.

20 січня угруповання "Ісламська держава" опублікувало відео, на якому озброєний чоловік погрожує вбити двох японських заручників, якщо влада Японії не заплатять за них викуп у 200 мільйонів доларів. Через кілька днів в мережі з'явився відеозапис, на якому бойовики повідомляли про страту одного із заручників, Аруни Юкава.

Кендзі Гото народився в 1967 році. Він займався відеожурналістикою, у 1996 році заснував приватну продюсерську компанію Independent Press. Гото був захоплений в заручники в жовтні 2014 року в Сирії, куди він вирушив, щоб спробувати звільнити Юкаву, який потрапив до рук бойовиків на півроку раніше.