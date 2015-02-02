У Туреччині скоєно замах на президента Ердогана

В центрі міста пролунало два вибухи, при цьому один з них стався за 15 хвилин до появи кортежу Ердогана, повідомляє "Апостроф" з посиланням на видання today's Zaman.

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Співробітники міліції, які прибулі на місце інциденту виявили ще один вибуховий пристрій. "Два саморобних вибухових пристрої, один за півгодини до і один 15 хвилин після того спрацювали на маршруті слідування кортежу турецького президента. Велика кількість поліцейських, команди по знешкодженню вибухових пристроїв і членів по боротьбі з тероризмом і розвідувальні підрозділів були направлені на місце події. Після обстеження, команди виявили, що вибухнули саморобні вибухові речовини, поміщені в 3 пластикових пляшки. Вони з'ясували, що ще один вибуховий пристрій був розміщений там же, але він не спрацював", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за фактом замаху порушено кримінальну справу.

Між тим, прес-служба президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана заперечує інформацію про вибухи на шляху кортежу президента.

Нагадаємо, що це не перший замах на Ердогана. В 2013 році, коли він обіймав посаду прем'єр-міністра, невідомі розстріляли охорону його кортежу з автоматів. У травні 2011 року зловмисники напали на поліцейський автомобіль, який супроводжував його кортеж.