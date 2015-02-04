15 сенаторів США просять Обаму надати військову допомогу Україні

Про це повідомив один з підписантів сенатор-республіканець Роб Портман на своїй сторінці в соцмережі, передає "ЄвроПравда". "Я підписав лист до президента Барака Обами з проханням відправити оборонну військову допомогу, в тому числі протитанкову зброю і броньовані авто, в українську армію для боротьби з проросійськими бойовиками. Ми повинні робити те, що можемо, щоб допомогти їм відстояти свою свободу", - написав Роб Портман.

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Сенатор виклав на своєму сайті повний текст листа, в якому йдеться, що російське нехтування встановленими міжнародними нормами є прямою загрозою для архітектури європейської безпеки і демократичних прагнень українського народу.

"Не можна дозволити, щоб агресія Путіна досягла успіху. Ми вважаємо, що настав час збільшити військову допомогу Україні та закликаємо США і НАТО діяти швидко", - йдеться в документі.

Сенатори зазначають, що незважаючи на санкції та міжнародну ізоляцію, Володимир Путін готовий і далі грати економікою своєї країни.

"Те, що він готовий реалізувати свої егоїстичні прагнення за рахунок російського народу, робить ситуацію ще більш трагічною. Такий небезпечний міжнародний хуліган зупиниться тільки зіткнувшись з відповідним опором", - вважають сенатори.

Як повідомлялося, в керівництві США зараз не виключають можливості поставок зброї Україні; триває дискусія, терміни завершення якої поки що не встановлений.