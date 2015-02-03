У Пентагоні запропонували постачати Україні ракетні комплекси - ЗМІ

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на газету The Wall Street Journal.

За даними американського видання, військові стратеги Пентагону переконані, що відправка ракетних комплексів на Донбас зробить українську армію більш маневреною.

Комплекси зроблені так, щоб їх міг переносити один солдат. Однак у США вважають, що в Україні було б правильніше встановлювати Javelin на автомобілі. Це дозволило б більш ефективно боротися проти танків.

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Крім Javelin Пентагон пропонує відправляти в Україну і стрілецьку зброю. Позиція військових поділяється деякими радниками Барака Обами, які впевнені, що США повинні активніше допомагати Україні в боротьбі з терористами на сході країни.

Раніше повідомлялося, що Білий дім відмовився від планів поставити Україні зброю найближчим часом. Збільшити кількість озброєнь, щоб "дати відсіч" - не є належною відповіддю в конфлікті, вважає радник з питань безпеки в Білому домі Бен Родс.