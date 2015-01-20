У Пентагоні вважають, що Європі загрожують тероризм і російська агресія

Відповідну заяву розміщено на сайті Пентагону, повідомляє Deutsche Welle.

Тероризм і російська агресія є двома "дуже виразними загрозами" для європейської безпеки, заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Мартин Демпсі.

За його словами, уперше впродовж тривалого часу США та їхні союзники мають справу з "дуже виразною" загрозою з боку Росії та нестандартною терористичною загрозою з боку екстремістів. Як зазначили співрозмовники з обох сторін, є побоювання, що іноземні бойовики можуть проникнути через південний фланг Італії та НАТО. Близько 170 тисяч біженців прибули на берег Італії за минулий рік, зазначається на сайті американського оборонного відомства.

Читайте такожРосія відмовилася від допомоги США в охороні ядерних об'єктів - ЗМІЗа словами Демпсі, у середу і четвер питання терористичної загрози та російської агресії будуть обговорюватися на зустрічах представників країн НАТО у Брюсселі.