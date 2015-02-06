Конфлікт в Україні поглиблюється - генсек НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своїй вступній заяві на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC).

За його словами, минулий рік був поворотним для європейської безпеки і для світового порядку.

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"Тут, у Європі ми побачили небезпечну поведінку Росії, анексування, агресивні дії та залякування. Конфлікт в Україні поглиблюється з жахливими наслідками для цивільного населення, причини зрозумілі і їх не можна заперечувати. Росія продовжує надавати підготовку, техніку і сили, підтримку сепаратистам, вона продовжує дестабілізацію України, нехтуючи повністю суверенітетом країни і територіальною цілісністю", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, основне завдання конференції, як зазначають організатори, обговорити поточні та майбутні проблеми в безпеці і зовнішній політиці. Основними темами 51-шої Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) буде крах міжнародного порядку у зв'язку із кризою в Україні та її наслідки для європейської архітектури безпеки, а також ситуація на Близькому Сході. Глобальна криза біженців і боротьба з тероризмом також будуть серед основних обговорюваних проблем на конференції в цьому році.

Президент України Петро Порошенко планує виступити в суботу, 7 лютого, на 51-шій Мюнхенській конференції з безпеки.

MSC триватиме три дні, 6-8 лютого. Передбачається, що в роботі конференції у суботу візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі, президент Європейського парламенту Мартін Шульц, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

У цілому, передбачається участь понад 400 осіб, які приймають рішення в міжнародній політиці, в тому числі близько двадцяти глав держав та урядів і більше шістдесяти міністрів закордонних справ та оборони.