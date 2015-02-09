Обама ще не вирішив, чи варто надати Україні летальну зброю

Президент США Барак Обама Барак Обама наголошує, що питання про надання Україні летальної зброї вивчається, рішення не прийнято.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Вашингтоні. (Пряма трансляція заходу відбувалась на сайті Білого дому).

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Президент США вкотре наголосив, що врегулювання ситуації на сході Україні повинно бути досягнуто дипломатичними засобами.

"Це правда. Якщо фактично дипломатія зазнає невдачі, тоді я звернусь до своєї команди розглянути всі варіанти: які інші засоби ми можемо застосувати, щоб змінити підхід пана Путіна. І можливість надання летальних оборонних озброєнь є одним із варіантів, який розглядається, але я ще не прийняв рішення з цього приводу", - наголосив Обама.

За його словами, Сполучені Штати проводять консультації з Меркель та іншими союзниками й партнерами з цього питання.

Обама наголосив, що основна ідея полягає не в тому, що "Україна може завдати поразки російській армії..., а скоріше в тому, щоб розглянути додаткові можливості, що ми можемо зробити, щоб допомогти зміцнити оборонні можливості української армії в умовах агресії сепаратистів".

Як повідомляв УНІАН, на тлі зафіксованого на початку цього року наступу проросійських бойовиків на Донбасі на Заході активізувалися дискусії на тему озброєння західними державами українському армії для боротьби з агресією Росії.

Деякі американські сенатори неодноразово закликали Обаму надати Україні летальну зброю.

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Раніше Польща неодноразово заявляла, що готова продавати зброю для України, відзначаючи, що не існує жодного міжнародного документу, котрий би забороняв таку співпрацю.

7 лютого у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) президент України Петро Порошенко заявив, що Україна має право на отримання оборонного озброєння нелетального характеру для захисту територіальної цілісності. Він нагадав, що 20 років тому Україна відмовилася від ядерного потенціалу в обмін на гарантії. "І сьогодні, я вважаю, ми маємо право на отримання оборонного озброєння нелетального характеру для захисту територіальної цілісності", - підкреслив Порошенко.