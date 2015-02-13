Сенат США затвердив нового очільника Пентагону

За його кандидатуру віддали свої голоси 93 зі 100 сенаторів, передає DW.DE.

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Під час недавніх слухань у Сенаті Ештон Картер заявив, що конфлікт на сході України має пріоритетне значення. Він також наголосив на потребі негайно перевірити, чи робить уряд США "достатньо" для захисту своїх союзників по НАТО у Східній Європі. Окрім того, тоді ж Ештон Картер визнав, що він не проти поставок оборонного озброєння Україні.

Президент США Барак Обама вже привітав рішення сенаторів про затвердження кандидатури Ештона Картера. Барак Обама наголосив, що досвід 60-річного Ештона Картера допоможе зберегти міць військ США.

Після Роберта Гейтса, Леона Панетти, та Чака Хейгела Ештон Картер став четвертим міністром оборони США за часів президентства Барака Обами. Одним з головних завдань для новопризначеного міністра стане боротьба з джихадистами "Ісламської держави".

Нагадаємо, Барак Обама висунув Ештона Картера на посаду міністра оборони США ще на початку грудня 2014 року.