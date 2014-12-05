Обама озвучив ім'я кандидата на пост глави Пентагону

Картер, який раніше був заступником міністра оборони, має замінити на посаді Чака Хейгела, який пішов у відставку минулого тижня після менше двох років на посаді. Аналітики кажуть, що це було по суті звільнення за незгоду з Білим домом.

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Картер керував закупівлями зброї у Пентагоні в 2009-2011 роках.

Раніше ЗМІ припускали, що Хейгел пішов у відставку, оскільки його вважали не тією фігурою, яка має керувати військовим відомством США перед загрозою з боку екстремістської "Ісламської держави".