Обама озвучив ім'я кандидата на пост глави Пентагону
18:40, 05 грудня 2014Світ
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Президент США Барак Обама оголосив, що пропонує призначити новим міністром оборони США Ештона Картера.
REUTERS
Картер, який раніше був заступником міністра оборони, має замінити на посаді Чака Хейгела, який пішов у відставку минулого тижня після менше двох років на посаді. Аналітики кажуть, що це було по суті звільнення за незгоду з Білим домом.
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Картер керував закупівлями зброї у Пентагоні в 2009-2011 роках.
Раніше ЗМІ припускали, що Хейгел пішов у відставку, оскільки його вважали не тією фігурою, яка має керувати військовим відомством США перед загрозою з боку екстремістської "Ісламської держави".
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