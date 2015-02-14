У Казахстані проросійський політик запропонував провести дострокові вибори президента

З ініціативою він виступив на раді АНК в Астані в суботу, розповів сам Башмаков кореспонденту видання Vласть по телефону.

«Аргументи такі: у нас по-перше, дві електоральні, тобто виборні кампанії будуть в 2016 році: депутатів мажилісу парламенту і президентські вибори. І, природно, це юридична, в певному випадку, непогодженість, і плюс в 2016 році, за оцінками експертів, буде пік світової фінансової економічної кризи і кризи системної, світоглядної і цивілізаційної. І, звичайно ж, вся увага керівництва країни має бути прикута до недопущення кризових проявів в економіці, в суспільстві в Казахстані. А в цей час вибори. Вибори, так чи інакше будуть відволікати увагу і суспільства, і влади, і будуть, тим більше, додаткові фінансові витрати. Тому я запропонував, щоб це нашарування виборів пом'якшити і перенести вибори президента на цей рік», - сказав Башмаков.

Читайте такожУ Казахстані бойовика "ЛНР" засудили до п'яти років позбавлення воліАнатолій Башмаков є заступником голови Асамблеї народів Казахстану, а також заступником голови "Асоціації російських, козацьких і слов'янських організацій Казахстану". Обирався в казахський паламент від північного округу.

Казахстан, на півночі якого живе багато етнічних росіян, разом з Білоруссю вважається одним з головних претендентів на роль наступної після України жертви російської агресії.

У кінці серпня 2014 року з інтервалом в один день Володимир Жириновський заявив про необхідність захоплення Казахстану, а Володимир Путін розповів, що такої держави до приходу до влади Назарбаєва не було.