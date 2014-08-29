Путін заявив, що Казахстан ніколи не був державою, і назвав Назарбаєва "унікальною людиною"

Казахстан ніколи не був державою. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на молодіжному форумі "Селігер" у п'ятницю, 29 серпня.

Зокрема, він зазначив, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв "здійснив унікальну річ - створив державу на території, на якій держави не було ніколи", передає ТСН.ua.

"У цьому сенсі він для пострадянської державності унікальна людина", - зазначив Путін.

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При цьому російський лідер охарактеризував Назарбаєва як "дуже мудрого і досвідченого керівника", який "завжди думає про майбутнє своєї країни".

"Він би ніколи не пішов проти волі свого народу. Він це тонко відчуває, чого народ чекає", - заявив Путін.

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Варто зазначити, що ця заява була зроблена на тлі підтримки Назарбаєвим угоди України з ЄС. Зокрема, під час зустрічі з президентом Петром Порошенком 26 серпня у Мінську він заявив, що партнеру Росії по Митному союзу Казахстану ця угода не зашкодить.

Крім того, Назарбаєв пообіцяв плідну співпрацю з Україною.

Примітно, що днем раніше, одіозний російський політик Володимир Жириновський заявив, нібито у Казахстані "культивують русофобські настрої", а в підручниках "скрізь антиросійські настрої". Про це він сказав в інтерв'ю радіо "Эхо Москвы", відповідаючи на запитання, як скоро Росія висуне територіальні претензії до Казахстану.