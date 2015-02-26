ЄС має негайно запровадити аналогічний списку Магнітського список Савченко - євродепутат

Віце-президент групи Альянсу лібералів та демократів Європейського парламенту, глава неформальної групи друзів України Пятрас Аушрявічюс закликає ЄС негайно запровадити аналог "списку Магнітського" "список Савченко".

Із відповідним закликом він звернувся до Європейської Ради та Європейської комісії, повідомляє прес-служба групи. "Я прошу Раду та Комісію включити в наступний список санкцій імена всіх тих, хто в Росії відповідає за утиски і незаконні дії щодо пані Савченко. ЄС без зволікань повинен запровадити та реалізувати аналог "списку Магнітського" "список Савченко", - заявив депутат Європарламенту.

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Аушрявічюс наголосив, що вчорашнє рішення російського суду "ще раз довело жалюгідний цинізм Москви, яка такою поведінкою показує ставлення до зобов'язань, нещодавно підписаних у Мінську, щодо звільнення всіх військовополонених".

"Я звертаюся до Високого представника Могеріні вжити негайних заходів і вчинити демарш російській владі щодо подальшого утримання під вартою пані Савченко", - наголосив європейський політик.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку.

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Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття проти неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.