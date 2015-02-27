Меркель сподівається, що Молдова не стане наступною ціллю Путіна

"Ми сподіваємося, що ні", - заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, відповідаючи на питання про ймовірність нападу РФ на Молдову. "Немає ознак того, що ситуація розвивається у цьому напрямі", - сказав у свою чергу президент Румунії Клаус Йоганніс після зустрічі у Берліні з німецьким канцлером, передає DW.DE.

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За словами Ангели Меркель, Німеччина та Румунія почуваються "політично дуже тісно пов’язаними з Молдовою" та підтримуватимуть новий проєвропейський уряд Кирила Габурича. "Є багато маленьких кроків, які показують, що Молдова є нашим близьким партнером", - додала канцлер Німеччини.

Нагадаємо, що про можливість дестабілізації Молдови Росією говорили прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон та головнокомандувач військами НАТО у Європі генерал Філіп Брідлав.

Крім цього, Ангела Меркель не підтримала посилення присутності НАТО в Румунії У відповідь на прохання Клауса Йоганніса збільшити присутність Північноатлантичного альянсу в його країні, Ангела Меркель висловилася скептично. За її словами, спершу слід реалізувати рішення, ухвалені у вересні на саміті НАТО в Уельсі, а уже потім можна буде говорити про бажання Румунії.