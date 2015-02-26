У НАТО вважають, що Росія може напасти на Молдову

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Дислоковані в Придністров'ї російські війська перебувають там для того, щоб "перешкодити зближенню Молдови з Заходом", заявив головнокомандуючий об'єднаними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав, виступаючи в середу, 25 лютого, перед комітетом з оборони Конгресу США.

"Як у Молдові, так і в інших регіонах" Москва вже проводить широку пропагандистську кампанію", - сказав генерал.

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Брідлав також заявив, що конфлікт на Донбасі, де бойовиків активно підтримує Росія, може продовжитися. "Я не думаю, що хто-небудь з нас може бути впевнений, ніби Путін досяг своїх цілей в Україні", - пояснив командувач.