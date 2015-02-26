Президент Румунії хоче посилення присутності НАТО в країні

У своїй заяві Клаус Йоганніс вимагав більшої присутності НАТО у своїй країні з огляду на український конфлікт, передає DW.DE. "Це вже трохи занадто, що угорські сусіди роблять у відносинах із Росією, і відповідно, у відносинах з європейськими партнерами", - заявив румунський президент.

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У той час як Віктор Орбан перебуває під вогнем критики за свою прихильність до Росії, Клаус Йоганніс виступає за єдність Євросоюзу у питанні політики щодо Москви. Президент Румунії, зокрема, висловився за те, щоб у разі потреби посилити санкції проти Росії. "Румунія від початку підтримує санкції проти Росії. У цьому питанні ми й надалі будемо йти разом з нашими європейськими партнерами", - сказав він.

Також він підкреслив, що хоча для Румунії не існує прямої загрози з боку Росії, але країна перебуває географічно в "уразливій позиції". Тому, за його словами, Бухарест бажав би більшої присутності НАТО на своїй території, наприклад, шляхом розміщення командування підрозділів Альянсу.