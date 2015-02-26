Президент Румунії хоче посилення присутності НАТО в країні

10:40, 26 лютого 2015
Світ
181 0

Румунський президент Клаус Йоганніс розкритикував прихильну до Кремля позицію угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, виступив за нові санкції проти РФ і за посилення присутності НАТО.

REUTERS

У своїй заяві Клаус Йоганніс вимагав більшої присутності НАТО у своїй країні з огляду на український конфлікт, передає DW.DE. "Це вже трохи занадто, що угорські сусіди роблять у відносинах із Росією, і відповідно, у відносинах з європейськими партнерами", - заявив румунський президент.

Читайте такожУкраїна і Румунія будуть співпрацювати в сфері військових перевезень

У той час як Віктор Орбан перебуває під вогнем критики за свою прихильність до Росії, Клаус Йоганніс виступає за єдність Євросоюзу у питанні політики щодо Москви. Президент Румунії, зокрема, висловився за те, щоб у разі потреби посилити санкції проти Росії. "Румунія від початку підтримує санкції проти Росії. У цьому питанні ми й надалі будемо йти разом з нашими європейськими партнерами", - сказав він.

Також він підкреслив, що хоча для Румунії не існує прямої загрози з боку Росії, але країна перебуває географічно в "уразливій позиції". Тому, за його словами, Бухарест бажав би більшої присутності НАТО на своїй території, наприклад, шляхом розміщення командування підрозділів Альянсу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter