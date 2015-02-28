Вбивця стежив за Нємцовим - ЗМІ

За Борисом Нємцовим велося стеження, вбивці був добре відомий маршрут його пересування, повідомило в суботу ТАСС джерело в правоохоронних органах.

"За Нємцовим велося стеження, вбивцям був добре відомий маршрут пересування, в даний час вилучаються камери відеоспостереження", - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомлялося раніше, російські слідчі розглядають версію щодо замовного характеру вбивства Нємцова. Згідно з повідомленням Слідчого Комітету РФ, за попередніми даними, невідомий з машини зробив не менше 7-8 пострілів у Бориса Нємцова, коли той ішов по Великому Москворецькому мосту.