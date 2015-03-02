Суд не дозволив Навальному бути присутнім на похороні Нємцова

Пресненський суд Москви відмовив у заяві опозиціонеру Олексію Навальному про призупинення на один день виконання його адміністративного покарання, передає ТАСС.

Засідання пройшло без Навального, чия участь в даному судовому засіданні, за законом, є не обов'язковою.

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Як повідомлялося раніше, російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз відбуває адміністративний арешт, звернувся в Пресненський суд Москви із заявою про зупинення на 1 день виконання його адміністративного покарання.

Олексій Навальний просив суд відпустити його з-під арешту на похорон Бориса Нємцова, який пройде у вівторок 3 березня.

Як пояснив захисник Навального Вадим Кобзєв, закон допускає призупинення виконання покарання для адміністративно залучених осіб у разі смерті їхніх близьких осіб, в число яких входять і друзі.

Бориса Нємцова поховають 3 березня на Троєкуровському кладовищі в Москві.