Нємцова вбили через доповідь про війська РФ на Донбасі - євродепутат

Одного з лідерів російської опозиції Бориса Нємцова вбили через його намір опублікувати доповідь про присутність російських військ на Донбасі.

Про це заявив глава комітету Європарламенту у закордонних справах Елмар Брок в інтерв'ю німецькому виданню Westfalen-Blatt, передає Українська правда.

За словами європарламентаря, за вбивство Нємцова відповідальна система, вибудувана президентом РФ Володимиром Путіним.

Брок відзначив, що він особисто знав Нємцова, регулярно зустрічався з ним у Москві, Брюсселі та Страсбурзі.

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"Дуже відкрита для російських умов людина. Він був маяком для опозиційного руху, тому що він знав свою справу, мав досвід і мужність", - наголосив євродепутат.

Крім того, він підкреслив харизму опозиційного політика.

"Куди б він не прийшов, його завжди приймали", - зауважив Брок.

Як повідомлялося, в ніч на суботу в самому центрі Москви, на Великому Кам'яному мості у стін Кремля, вбили російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Невідомий чотири рази вистрілив в політика. Від поранень Нємцов помер на місці.