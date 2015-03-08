Середня зарплата жінок в країнах ЄС на 16,4% нижча, ніж у чоловіків

Такі дані наводить Eurostat, виходячи з показників 2013 року.

Читайте такожГенсек ООН закликав до гендерної рівності і боротьби з насиллям над жінкамиНайбільша різниця в оплаті праці між чоловіками і жінками - в Естонії, де жінки отримують майже на третину (29,9%) менше чоловіків. Різниця у більш, ніж 20% також зафіксована в Австрії (23%), Чехії (22,1%) та Німеччині (21,6%).

Найменша диспропорція в оплаті праці між чоловіками і жінками серед країн ЄС у Словенії - 3,2%. Невелика різниця в зарплатах також зафіксована на Мальті (5,2%) і в Польщі (6,4%).

В Україні жінки заробляють у середньому на 19% менше чоловіків. Ці дані за 2015 рік оприлюднило інтернет-видання mojazarplata.com.